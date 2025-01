Projeto implementado pelo Governo do Estado também garantiu o credenciamento para o atendimento de pacientes com Glaucoma

publicado em 28/01/2025

A fila para cirurgias de catarata tem mais de 2 mil votuporanguenses (Foto: Tony Winston/Agência Saúde-DF)

Da redaçãoO ‘Projeto de Regionalização da Saúde’, implementado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), por meio da Secretaria Estadual da Saúde em parceria com secretarias municipais de Saúde de todo o Estado e com a Organização Pan-Americana da Saúde, já começou a trazer resultados positivos para Votuporanga. A iniciativa abriu mais de 200 vagas mensais para a realização de cirurgias de Catarata em pacientes do município, o que deve acabar com uma fila espera que já perdura há anos.O processo de regionalização começou com o governo do estado conhecendo as demandas represadas dos municípios e reorganizando a rede assistencial para diminuir a espera dos pacientes para atendimentos especializados. A secretária municipal da Saúde Ivonete Félix levou as demandas urgentes do município ao Governo do Estado e dentre elas estava a cirurgia de Catarata.Segundo Ivonete hoje mais de 2 mil votuporanguenses estão na fila à espera de cirurgias de Catarata. Antes eram disponibilizadas 36 vagas por mês para o procedimento, mas agora, só no mês de janeiro, já foram abertas mais de 230, o que irá acelerar o atendimento e, com o tempo, eliminar as filas.“Foi um processo que a gente trabalhou com o Estado, onde levamos a nossa demanda reprimida e nesse projeto de Regionalização da Saúde, que é uma restruturação da organização, foram ampliadas mais vagas para o município. Antes nossa única referência era a Santa Casa, que atendia através do Pizarro, enquanto Cardoso atendia os demais municípios da região. Agora foram ampliadas as vagas aqui no município, de 36 para 118, e abertas mais uma média de 130 vagas em Cardoso”, explicou Ivonete.Com a ampliação das vagas, pacientes que estão esperando pela cirurgia há tempos estão sendo procurados pela Secretaria da Saúde para a realização do procedimento. Porém, como a espera foi longa, a Pasta está com dificuldade para localizar esses pacientes, uma vez que muitos deles já trocaram de telefone ou não estão atendendo as ligações.“Nós pedimos para que todos que estão à espera da cirurgia procurem a Secretaria da Saúde ou diretamente o Pizarro para atualizarem os números de telefone. Hoje, de cada 50 pessoas que ligamos, estamos conseguindo contato com dez e isso acaba atrapalhando o processo. Pedimos para as pessoas que estão aguardando atualizarem os seus telefones, para que elas atendam e estejam prontas quando forem chamadas”, completou.