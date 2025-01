Ato foi publicado no Diário Oficial e endossa programação que deve ser anunciada pela Prefeitura de Votuporanga nos próximos dias

publicado em 24/01/2025

O prefeito Jorge Seba decretou ponto facultativo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoO prefeito Jorge Seba (PSD) editou um decreto em que regulamenta o expediente das repartições públicas municipais, da administração direta e indireta, em 2025. O documento trata dos pontos facultativos a serem adotados pela Administração Municipal ao longo de todo o ano e o primeiro deles é o do Carnaval, que será nos dias 3 e 4 de março (segunda e terça-feira) que antecedem a Quarta-feira de Cinzas.O decreto endossa programação que deve ser anunciada nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Conforme apurado extraoficialmente, a festa, que ganhou o nome de "Carnaval Votu Show" ocorrerá gratuitamente no palco externo do Parque da Cultura com artistas/bandas de renome nacional e artistas locais.A grade de shows, no entanto, ainda é guardada a sete chaves pela Pasta. Enquanto as atrações não são divulgadas, seguem abertas as inscrições para Rei Momo, Rainha e Princesa da folia votuporanguense. A oportunidade dará, aos contemplados, premiação em dinheiro, sendo R$ 3 mil para o Rei e Rainha, cada, e R$2,5 mil para a Princesa, desde que cumpram a agenda oficial do evento, conforme estipulado no edital.As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas única e exclusivamente de forma presencial até dia 31 de janeiro, das 7h30 às 17h na Secretaria da Cultura e Turismo. Interessados deverão ter idade mínima de 18 anos, brasileiros natos ou naturalizados e residirem em Votuporanga, além de apresentarem documentos de identidade ou CNH e comprovante de residência, todos originais e com cópias e preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada no local.Entre os critérios, será obrigatória a participação em reuniões e ensaios técnicos e de coreografias que serão definidos futuramente. Os candidatos a Rei Momo serão avaliados em quesitos como comunicação, elegância, samba no pé e simpatia. Para a Rainha e Princesa, serão os mesmos critérios, além de estética corporal.Será coroado Rei Momo, o candidato que obtiver a maior pontuação, já no caso da Rainha e Princesa, serão eleitas as candidatas que obtiverem a primeira e segunda maiores pontuações, respectivamente.Além dos dois dias de ponto facultativo no Carnaval, Votuporanga terá outras três “pontes” para o funcionalismo público ao longo do ano. As datas constam do mesmo decreto editado pelo prefeito Jorge Seba (PSD), que regulamenta o expediente das repartições públicas municipais, da administração direta e indireta.De acordo com a publicação, a primeira “emendada” dos funcionários públicos de Votuporanga será no dia 2 de maio. Na ocasião, o expediente será encerrado numa quarta-feira (véspera do feriado do Dia do Trabalho – dia 1 de maio) e só será retomado no dia 5.Antes disso, porém, haverá dois feriados prolongados nacionais 18 abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo e 21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes. Já em junho, foi decretado ponto facultativo no dia 20 (sexta-feira) - pós feriado Corpus Christi).Em agosto, os servidores municipais terão novo descanso prolongado, dessa vez em razão do aniversário de Votuporanga. Neste ano o 8 de agosto cai numa sexta-feira. Depois disso só haverá ponto facultativo no dia 21 de novembro (sexta-feira) - pós feriado Consciência Negra.Neste intervalo de tempo o calendário conta com quatro feriados que caem em finais de semana: 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados) e 15 de novembro (Proclamação da República).