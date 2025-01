Os números da Santa Casa local revelam ainda que mais de 1.600 bebês nasceram no hospital da cidade em 2024

publicado em 25/01/2025

A Santa Casa vai inaugurar nos próximos meses um novo quarto PPP (pré-parto, parto e pós-parto) (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDados colhidos pela reportagem do jornalna Santa Casa de Votuporanga mostram que mais de 800 bebês da cidade nasceram no hospital. Os números totais revelam mais de 1.600 nascimentos na unidade de saúde do município.No total, 1.634 bebês nasceram na Santa Casa em 1.612 partos, sendo 1.402 cesarianas e 210 normais. Destes, 810 são meninos e 824, meninas. Do total de nascimentos, 828 são do município de Votuporanga (411 meninos e 417 meninas).Em conversa com o, o coordenador de enfermagem materna e infantil da Santa Casa de Votuporanga, Nazir de Oliveira, destaca que a instituição está preparada para fornecer um parto de qualidade e humanizado. “Contamos com um centro cirúrgico bem equipado para realizar cesáreas, tanto em casos de alto quanto de baixo risco, com ou sem complicações. Nossa equipe é altamente treinada e preparada para lidar com qualquer situação que possa surgir”, falou.Além disso, ele apontou que o hospital oferece um atendimento multiprofissional que garante suporte em todos os momentos. “Também temos um serviço de parto humanizado, com salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto) equipadas para oferecer conforto e segurança, respeitando a liberdade da paciente e intervindo apenas quando necessário”, acrescentou.A Santa Casa vai inaugurar nos próximos meses um novo quarto PPP (pré-parto, parto e pós-parto), que irá melhor atender as pacientes da região. O hospital também está investindo no treinamento e qualificação de toda equipe assistencial, cada vez mais voltado para a humanização. “Queremos ter uma visão minimamente invasiva e intervencionista. Queremos que a experiência do parto vivida seja realmente diferenciada, que seja aquilo que a paciente sonhou durante toda a gestação”, explica Nazir.O chefe de cozinha e empresário Darlei da Silva decidiu transformar a comemoração de seu 50º aniversário em um evento dedicado a ajudar o próximo. Assim nasceu a ideia de uma festa solidária, que uniu celebração e amor ao próximo.“Há cerca de três ou quatro anos, comecei a planejar minha festa de 50 anos. Só que eu sabia que não queria presentes. Minha intenção era fazer algo significativo para outras pessoas, então pedi que meus convidados trouxessem litros de leite para doar. E foi exatamente isso que aconteceu”, compartilhou Darlei. Votuporanguense de coração, ele realizou a celebração no último fim de semana.Os 1.016 litros de leite arrecadados serão destinados ao Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, onde servirão para a preparação das 1.700 refeições oferecidas diariamente no hospital. Essas refeições incluem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, atendendo pacientes e acompanhantes.As pessoas que desejam contribuir com o hospital podem entrar em contato com o Setor de Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405 – 9133, ramal 2378. No momento, a Instituição precisa de café, óleo, leite, açúcar e feijão.