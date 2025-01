Ao fazer o anúncio, ele elogiou o trabalho da primeira-dama, Rose Seba, frente ao Fundo Social de Solidariedade

publicado em 18/01/2025

Recebido por lideranças como o prefeito Jorge Seba e o empresário Valmir Dornelas, Campetti anunciou os recursos para Rose Seba (Foto: A Cidade)

Da redação

O deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) anunciou uma emenda de R$ 300 mil em recursos para o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. A destinação foi prometida pelo parlamentar durante o evento em que a Santa Casa foi premiada com o “Selo Diamante” do Prêmio WSO Angels, um programa internacional que reconhece os melhores hospitais do mundo destinados no tratamento do AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Como já noticiado, Campetti foi um dos convidados especiais do evento justamente por estar envolvido no movimento que busca levantar recursos para a implantação da neurocirurgia no hospital votuporanguense. Ele foi o responsável pela destinação de R$ 1 milhão com esta finalidade.

Em seu discurso, o deputado falou sobre a neurocirurgia, mas também anunciou a destinação de recursos para investimentos nas causas sociais do município. Ao fazer o anúncio, ele elogiou o trabalho da primeira-dama, Rose Seba, frente ao Fundo Social de Solidariedade.