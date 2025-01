Denis de Paiva Andrade ganhou o carro zero quilômetro da Campanha

publicado em 06/01/2025

Denis de Paiva Andrade ganhou o carro zero quilômetro da Campanha de Natal (Foto: ACV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga e a Faria Veículos realizaram na manhã do último sábado, na Concha Acústica, o sorteio da Campanha de Natal. No total, foram sorteados R$ 110 mil em prêmios.Os nomes foram retirados de dentro da urna com cerca de 150 mil cupons. O principal prêmio é o VW Pollo Track 1.0, na cor Preto Ninja com air bag dianteiros e laterais, ar condicionado, computador de bordo, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, sistema multimídia VW Play e com valor estimado em R$ 95 mil. O ganhador foi Denis de Paiva Andrade, cliente da Rosa Mística e morador de Votuporanga.Também foram sorteados 10 vales-compras de R$ 1 mil. Todos os ganhadores são de Votuporanga: Maria Helena Sedano (comprou na loja 3 do Porecatu), Gisele Santana Lopes (Posto Vilar), Ailton Epifânio da Silva (Porecatu), Andreia Boni (loja 4 do Porecatu), Walter Sato (Polizeli Parafusos), Caio de Mendonça (Posto Vilar), Poliano Regonato Júnior (JS Pneus), Eber Cleiton Lacerda (Posto Vilar), Júnior Suzuki (Posto Vilar) e Taís Aparecida Paiola (comprou no Posto Vilar).Os comerciários que fizerem as vendas campeãs vão ganhar R$ 300,00 em vales-compras. A entrega dos prêmios será no sábado (11), às 10h, na Faria Veículos, patrocinadora master da promoção.A presidente da ACV, Natália De Haro, destacou que este foi a maior premiação já entregue pela ACV e uma das maiores do interior paulista. “Estamos muito felizes e orgulhosos com esta campanha. No total, serão mais de R$ 110 mil em prêmios que incentivaram as vendas e movimentaram o comércio neste fim de ano. É uma ação que contribui muito com o nosso setor e com o sucesso das empresas associadas ACV”, destacou.O diretor da Faria, Rodrigo Baida, ressaltou que comércio de Votuporanga é muito forte, abrange todo a região e tem uma importância muito relevante para a economia e o desenvolvimento dessa cidade tão importante no Noroeste Paulista. “É com grande satisfação que a Faria Veículos participa, em parceria com a ACV e com os demais patrocinadores, da acompanha mais premiada de todos os tempos do nosso comércio. Nós tivemos uma imensa satisfação de capitanear essa ação, ficamos muito honrados pelo convite, compramos a ideia e estamos muito satisfeitos e privilegiados por estar aqui hoje”, falou.O vice-prefeito Torrinha, os secretários municipais Marcelo Marin Zeitune, Janaína Silva e Chino Bolotário, além do consultor do Sebrae-SP, Guilherme Lui, participaram do sorteio.