Além de grandes nomes da música do segmento, festival oferece atividades para o público infantil e um espaço voltado à experiência sensorial da fé

publicado em 07/12/2024

Ton Carfi será uma das atrações do festival deste sábado em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Acontece neste sábado (7), em Votuporanga, mais uma edição do FÉstival, evento voltado às expressões da cultura cristã. O festival, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, correalizado pela Prefeitura Municipal de Votuporanga, conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. O FÉstival acontece na Concha Acústica, a partir das 16h, e a entrada é gratuita.A programação musical conta com Marcados, grupo de pagode com mais de 15 anos de atividades, a cantora e compositora Nicoli Francini, junto do também cantor e compositor, além de produtor musical, Ebert Bispo, a cantora Sarah Farias, com carreira iniciada em 1998, e Ton Carfi, cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista, que bebe da fonte do gospel e do R&B."O FÉstival é uma celebração das expressões da cultura cristã, reunindo talentos e promovendo um ambiente de acolhimento. Estamos muito felizes em levar essa iniciativa à Votuporanga, conectando pessoas por meio da música e da arte. Acreditamos que a cultura tem o poder de transformar vidas e de fortalecer nossa comunidade”, destaca Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.Além dos shows, o FÉstival traz outras atividades culturais em sua programação, com recreação para as crianças, e um espaço voltado para a experiência da fé por meio da estética, com uma árvore cenográfica que traz como frutos mensagens inspiradas pela espiritualidade.15h00 - Renata Marin16h30 - Marcados18h00 - Nicoli Francini + Ebert19h00 - Bandarel de Palhaços - circo e fanfarra itinerante (Cia Matulandante)20h00 - Sarah Farias21h30 - Ton CarfiVoltado para as expressões culturais cristãs, o FÉstival teve sua primeira edição em 2023, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Para o ano de 2024, o evento foi expandido, com edições em Santa Bárbara d’Oeste, em abril, e em Guaratinguetá, em julho, além do espaço FÉstival Kids, com atividades voltadas para as crianças, no evento Summer Beats, que aconteceu em São Paulo no mês de setembro.A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.