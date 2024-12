Como já mencionado, a sessão da próxima segunda-feira (16) será de limpeza de pauta. Além do projeto da Taxa do Lixo

publicado em 14/12/2024

Sessão da próxima segunda-feira será movimentada com a votação da Taxa do Lixo e de pelo menos mais nove projetos de lei (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Como já mencionado, a sessão da próxima segunda-feira (16) será de limpeza de pauta. Além do projeto da Taxa do Lixo, pelo menos outras nove proposituras devem ser votadas pelos vereadores na última sessão ordinária da atual legislatura.

Dentre as iniciativas está uma de autoria da Prefeitura para a abertura de um crédito adicional no valor de R$ 2,8 milhões para a e instalação de uma Usina de Resíduos Sólidos por meio do Cinorp (Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista). Os recursos são oriundos de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Alexis Fonteyne (Partido Novo).

Esta usina permitirá o processamento dos resíduos diretamente nos locais de geração, agilizando o processo de reciclagem e evitando o transporte de entulho para outras localidades. Com isso, o consórcio, que atualmente gera mais de 2.000 toneladas de resíduos de construção por mês, pretende reduzir o impacto ambiental e os custos logísticos associados.

Mais projetos

Serão votados também, na sessão de segunda-feira, a denominação de duas estradas municipais e de duas ruas. As estradas serão batizadas em homenagem a Henrique Marques Santos e Waldemar Lourenço de Oliveira, por iniciativa do vereador Jura (PSB). Já as ruas serão denominadas em homenagem a José de Carvalho, por proposta de Daniel David, e Valdevino Lidio de Alcantara, também por iniciativa de Jura.

Além disso, serão votados dois projetos de repasses de recursos para entidades assistenciais do município e a concessão de um título de Cidadão Votuporanguense para o pastor da igreja Amor e Família Adriano Natal de Meira.