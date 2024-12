Um traficante foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga ao ser flagrado vendendo drogas na zona Norte da cidade

Foram localizadas várias porções de cocaína e crack, pedras brutas, bem como apetrechos para manipulação e preparo das drogas (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Um traficante foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga ao ser flagrado vendendo drogas na zona Norte da cidade. O caso foi registrado no sábado (14) e o criminoso ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

De acordo com os registros policiais, uma unidade da PM fazia patrulhamento pela região do Pozzobon, quando visualizou um homem já de certa idade em contato com um outro indivíduo, que é conhecido dos meios policiais pelo seu envolvimento na venda de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura ambos tentaram fugir da abordagem, porém foram detidos.

Na busca pessoal e domiciliar foram localizadas várias porções de cocaína e crack, pedras brutas, bem como apetrechos para manipulação e preparo das drogas. Além disso, foi feita a apreensão do celular do traficante e de certa quantia em dinheiro oriundo do tráfico.