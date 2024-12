As obras de recapeamento de ruas, do programa “Asfalto Novo” da Prefeitura de Votuporanga, seguem em andamento

publicado em 14/12/2024

Trechos da Rua Pará foram recapeados ontem e as obras e seguirão pela via durante todo o fim de semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

As obras de recapeamento de ruas, do programa “Asfalto Novo” da Prefeitura de Votuporanga, seguem em andamento. Ontem os trabalhos foram concentrados na região central, com o recapeando trechos da Rua Pará e seguirá pela via durante todo o fim de semana.

O recape iniciou no trecho do cruzamento com a Rua Venezuela e seguirá nos próximos dias até concluir o trecho, no encontro com a Rua São Paulo. Ainda na área central, a obra de recapeamento já foi realizada no bairro Santa Elisa, próximo à Santa Casa, e em trechos das Ruas Tietê, Frei Damião, Alfredo Rodrigues Simões e Mato Grosso.

Nesta fase do programa, mais 300 quarteirões estão recebendo asfalto novo em várias regiões da cidade. As esquipes também já atuaram na zona Norte, onde foram contemplados trechos de ruas localizados no bairro Parque das Nações, como, por exemplo, as Ruas Dinamarca e Holanda. Nos bairros Colinas e Canaã também foram contempladas as Ruas Armelindo Brunini e Nicolau Pignatari.

No total destas duas etapas serão investidos mais R$ 10 milhões de recursos conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado de São Paulo.

Asfalto Novo

Até o fim deste ano, o Programa Asfalto Novo já terá recapeado 1.500 quarteirões nas quatro regiões de Votuporanga, o equivalente a metade das ruas cidades. Até o momento, foram investidos cerca de R$ 65 milhões em asfalto. São recursos do Governo Estadual, conquistados com intermédio do deputado Carlão Pignatari, além de recursos próprios da Prefeitura e também do Governo Federal.