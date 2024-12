A Polícia Civil de Votuporanga por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) recuperou, na tarde de anteontem, uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido furtada no último dia 25 de novembro, na Rua Bahia, em Votuporanga

publicado em 11/12/2024

Policiais da DIG de Votuporanga recuperaram a caminhonete furtada e apreenderam um Jeep utilizado no crime (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Votuporanga por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) recuperou, na tarde de anteontem, uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido furtada no último dia 25 de novembro, na Rua Bahia, em Votuporanga. O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil, foi localizado em São José do Rio Preto durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Conforme divulgado pela unidade policial, por meio de diligências realizadas pela equipe de investigação, foi possível identificar o veículo utilizado na ação criminosa, um Jeep Renegade preto, bem como seus autores. Com base nas evidências, a autoridade policial representou por um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, identificado como A.J.F., de 61 anos.

O investigado foi abordado quando chegava em seu apartamento, localizado no Jardim Urano, em São José do Rio Preto. Durante a diligência, os policiais encontraram a Hilux furtada estacionada em frente ao edifício, com as placas adulteradas.

No interior do apartamento, foi localizada uma cópia da chave da caminhonete. O Jeep Renegade utilizado no furto também foi apreendido na garagem do prédio.