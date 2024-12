O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, sancionou ontem, a lei que torna obrigatória a coleta seletiva de materiais recicláveis nos órgãos da Administração Pública Direta, Indireta, Fundacional e no Poder Legislativo

publicado em 07/12/2024

Lei torna obrigatória a coleta seletiva de materiais recicláveis em órgãos municipais como a Câmara (Foto: Assessoria)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, sancionou ontem, a lei que torna obrigatória a coleta seletiva de materiais recicláveis nos órgãos da Administração Pública Direta, Indireta, Fundacional e no Poder Legislativo. A legislação, originalmente aprovada em outubro de 2016, é de autoria do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB).

De acordo com a nova regulamentação, os materiais recicláveis recolhidos poderão ser destinados a cooperativas de catadores cadastradas pelos órgãos ambientais de Votuporanga ou às unidades do Ecotudo, reforçando o compromisso da cidade com a gestão responsável de resíduos. A forma de coleta e a destinação adequada serão estabelecidas por ato regulamentar, a ser definido pelas autoridades competentes.

“A ideia é promover a coleta seletiva em todos os próprios públicos do município e direcionar para a Copervinte todo o material coletado. Mas não é só isso. Na educação municipal, implementar de forma pedagógica para as crianças a consciência ecológica para que elas levem para suas famílias a educação ambiental”, destacou Jura à reportagem do jornal A Cidade.

Para debater a implementação dessa lei, uma reunião será realizada na próxima terça-feira, (10), no Plenarinho da Câmara Municipal. O encontro contará com a presença do vereador Jura, que atua como coordenador do debate e de representantes da Saev Ambiental, das secretarias de Administração, Educação e do Departamento Jurídico da Prefeitura.