publicado em 04/12/2024

Seba irá comandar o consórcio ao lado do prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini, que foi eleito vice-presidente (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), foi reeleito presidente do Cotimarg (Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande") por mais dois anos. A eleição ocorreu nesta segunda feira (2) , durante Reunião Ordinária realizada no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

Seba irá comandar o consórcio ao lado do prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini, que foi eleito vice-presidente para o biênio 2024-2026. Além da eleição, os prefeitos e representantes dos municípios integrantes se reuniram em Votuporanga para discutir projetos, definir investimentos e eleger o novo Conselho Fiscal.

“Seguimos firmes no propósito de fortalecer o turismo, gerando renda e mais qualidade de vida para nossa população”, disse o prefeito Jorge Seba.

Cotimarg

O Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" surgiu de uma iniciativa dos membros integrantes da região turística Maravilhas do Rio Grande com objetivo de desenvolver ações conjuntas para o desenvolvimento turístico, buscando parcerias, captação de recursos, estimulando investimentos, incentivando e integrando os diversos setores envolvidos no processo, utilizando de estratégias ambientais, econômicas, culturais e sociais que assegurem o desenvolvimento urbano e rural sustentável.