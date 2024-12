O prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou na manhã desta sexta-feira (20) seu novo secretariado

publicado em 20/12/2024

Gaspar ‘ganha’ cadeira na Câmara Municipal após anúncio de novo secretariado (Foto: Câmara Municipal)

Da RedaçãoO prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou na manhã desta sexta-feira (20) seu novo secretariado para a gestão 2025-2028. Entre os nomes anunciados está o do vereador eleito pelo MDB, Nilton Santiago, para a Secretaria de Direitos Humanos. Com isso, quem assume sua vaga na Câmara Municipal é o primeiro suplente do partido, o ex-vereador Gaspar, que nas eleições deste ano obteve 605 votos nas urnas.