Os nomes foram anunciados na manhã desta sexta-feira (20)

publicado em 20/12/2024

Prefeito Jorge Seba (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (20), o prefeito Jorge Seba e o vice-prefeito eleito Luiz Torrinha anunciaram a equipe de secretários da gestão 2025-2028. O anúncio ocorreu no Cinema Cultural do Parque da Cultura.Secretaria de Governo – Alexandre Elias GioraSecretaria da Transparência e Gabinete Civil – Edison Marco CaporalinSecretário de Desenvolvimento Econômico – José Nelson Chino BolotáricSecretário de Obras Públicas – Salvador Castrequini NetoSecretário da Educação – Ederson Marcelo BatistaSecretária da Saúde – Ivonete Félix do NascimentoSecretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social – Meire Regina de AzevedoSecretário de Trânsito, Transporte e Segurança – Marcelo Marin ZeituneSecretário de Serviços Urbanos – Fábio OkamotoSecretária de Cultura e Turismo – Janaina Cristina da SilvaSecretária de Planejamento Urbano e Habitação – Tássia Gélio ColetaSecretário de Esportes e Lazer – Marcello Arenas StringarSecretário da Fazenda – Deosdete Aparecido VechiatoSecretário de Direitos Humanos – Nilton SantiagoSecretário da Administração – Miguel Maturana FilhoSuperintendente Saev Ambiental -Luciano PassoniVotuprev – Adauto Cervantes MariolaPGM – Douglas Lisboa da SilvaCGM – Fabiana Lopes de AlmeidaChefe de Gabinete do Prefeito – Jurandir Benedito da Silva (Jura)