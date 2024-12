Hoje as lojas da cidade funcionam em horário especial por conta do fim de ano

publicado em 14/12/2024

Promoção sorteia um VW Pollo Track 1.0 zero quilômetro (Foto: ACV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brHoje as lojas da cidade funcionam em horário especial por conta do fim de ano. De acordo com a Associação Comercial de Votuporanga, o mês de dezembro tem os três primeiros sábados (7, 14 e 21) com atendimento das 9h às 18h.Já nos dias de semana, 16, 20 e 23 será das 9h às 22h; na terça-feira, véspera do Natal será das 9h às 16h; na quinta-feira, dia 26, pós-Natal, será das 13h às 18h; o sábado, dia 28, será das 9h às 13h, e na terça-feira (31), véspera do Ano Novo, das 9h às 16h. No dia 2 de janeiro, o atendimento recomeça às 13h e segue até 18h.Haverá fechamento da rua Amazonas no trecho entre as ruas Itacolomi e Alagoas com trânsito exclusivo para pedestres, entre 18h e 22h nos dias da semana. Portanto, veículos não estão autorizados a percorrer a via nesse período.A campanha de Natal Faria Veículos e ACV sorteará o carro mais vendido do Brasil em 2024: o VW Pollo Track 1.0, na cor Preto Ninja com air bag dianteiros e laterais, ar condicionado, computador de bordo, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, sistema multimídia VW Play e muito mais. Os clientes também vão concorrer a 10 vales-compras de R$ 1 mil. E os comerciários que fizerem as vendas campeãs vão ganhar R$ 300,00 em vales-compras. Para participar, é preciso comprar nas lojas identificadas com os cartazes e preencher os cupons, corretamente.