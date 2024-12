Na manhã de ontem a Defesa Civil trabalhou para solucionar uma ocorrência de queda de árvore na avenida Fortunato Targino Granja

publicado em 06/12/2024

Na manhã de ontem, uma árvore caiu na avenida Fortunato Targino Granja (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSomente nos cinco primeiros dias do mês de dezembro, choveu 159mm em Votuporanga, segundo informou a Superintendência de Água Esgotos e Meio Ambiente (Saev) ao jornal. Apesar do volume de água, não há registros de grandes estragos ou alagamentos no município.Na manhã de ontem a Defesa Civil trabalhou para solucionar uma ocorrência de queda de árvore na avenida Fortunato Targino Granja, no bairro San Remo, na zona Oeste da cidade. A Neoenergia Elektro precisou ser acionada para interromper o fornecimento de energia no local. Após isso, os servidores públicos da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Urbanos iniciaram o trabalho de desobstrução da via.A previsão do tempo para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens. Não deve chover. A mínima é de 22° e a máxima, 31°. As temperaturas máxima e mínima para amanhã são as mesmas de hoje. O sábado será com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite será com muitas nuvens.A mínima para domingo (8) é de 23° e a máxima de 32°. O dia será com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A previsão indica uma noite com muitas nuvens. Na segunda-feira (9), a chuva deve voltar. A previsão é de sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã, além de tarde e noite chuvosas.Uma forte chuva causou alagamento na avenida Manoel Marques Rosa, no bairro Santa Helena, em Fernandópolis, na noite de anteontem. O volume de água foi tão alto que chegou a alcançar a metade dos veículos estacionados ao longo da via.O ponto afetado foi próximo a um campo de futebol, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de pedestres e motoristas. Apesar do cenário preocupante, não há informações sobre feridos ou danos graves registrados. De acordo com a Defesa Civil, choveu mais de 70 mm.Para que as informações de proteção à vida cheguem ao maior número possível de pessoas, a Defesa Civil produz e compartilha vídeos e materiais da campanha SP Sempre Alerta, com foco na prevenção de desastres e prontidão contínua para eventos climáticos extremos. A intenção é minimizar a ocorrência de desastres em todo o território paulista.Caso um fio energizado caia sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro do automóvel e ligar para o serviço de emergência. Se o carro começar a pegar fogo, ele deve ser abandonado, mas existe um modo correto de sair. Não toque nas partes metálicas e pise com os dois pés no chão. Depois, afaste-se dando pulos, sempre pisando os dois pés no chão ao mesmo tempo, até pelo menos 10 metros do local da queda do fio.Moradores de áreas de encosta precisam observar sinais de movimentação do solo. Antes de grandes deslizamentos, fique atento a rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, postes e árvores inclinados e água lamacenta escorrendo pelo morro. Diante de qualquer um destes sinais, o local deve ser abandonado imediatamente.Durante tempestades, é importante evitar áreas arborizadas devido ao risco de quedas de árvores. Caso haja queda de raios, procure abrigo em edificações. Nas áreas alagadas com enxurradas, uma lâmina com 15 cm de profundidade pode arrastar pessoas e, a partir de 30 cm, já é capaz de levar um automóvel.