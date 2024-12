A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) apresentou, na manhã do último sábado, a maior campanha já realizada na história da entidade. Com o patrocínio master da Faria Veículos, serão sorteados mais de R$ 110 mil entre 22 prêmios

publicado em 03/12/2024

Rodrigo Baida, diretor da Faria Veículos, e Natália De Haro, presidente da ACV (Foto: ACV)

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) apresentou, na manhã do último sábado, a maior campanha já realizada na história da entidade. Com o patrocínio master da Faria Veículos, serão sorteados mais de R$ 110 mil entre 22 prêmios. Os cupons começaram a ser entregues ontem nas lojas participantes e associadas.

O principal prêmio será o carro mais vendido do Brasil em 2024: o VW Pollo Track 1.0, na cor Preto Ninja com air bag dianteiros e laterais, ar condicionado, computador de bordo, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, sistema multimídia VW Play e muito mais.

Os clientes também vão concorrer a 10 vales-compras de R$ 1 mil. E os comerciários que fizerem as vendas campeãs vão ganhar R$ 300 em vales-compras. O sorteio será no dia 4 de janeiro na praça da Concha Acústica, aberto ao público e com transmissão pelas redes sociais.

Entre autoridades, imprensa e convidados, participaram do evento a presidente da ACV, Natália De Haro; o diretor da concessionária, Rodrigo Baida; e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana. Lojistas ainda podem se cadastrar para participar. Basta ligar para (17) 3426 – 4044.

Chegada do Papai Noel

Outra grande atração do comércio é o Papai Noel da ACV que receberá as chaves das mãos do prefeito Jorge Seba, na praça da Concha Acústica dia 11 de dezembro, por volta das 20h, quando as lojas da cidade começam a abrir em horário especial.

Horário especial