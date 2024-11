A cerimônia de premiação ocorrerá hoje no Villa Conte, em um evento que reunirá afiliados e convidados do LIDE Noroeste Paulista

publicado em 05/11/2024

A Santa Casa de Votuporanga será um dos destaques de hoje do prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista (Foto: Santa Casa)

Da redaçãoUma semana depois de ser reconhecida nacionalmente como um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil, a Santa Casa de Votuporanga foi indicada como finalista do prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista 2024, na categoria Terceiro Setor. A cerimônia de premiação ocorrerá hoje no Villa Conte, em um evento que reunirá afiliados e convidados do LIDE Noroeste Paulista.Esse reconhecimento, segundo a diretoria da Santa Casa, chega em um ano especial, reforça o compromisso da Instituição em servir e transformar a vida da comunidade, destacando o trabalho de tantas pessoas dedicadas que fazem parte dessa história.“Estamos profundamente honrados por, mais uma vez, sermos reconhecidos entre os melhores do Terceiro Setor. Essa é uma vitória não apenas da nossa instituição, mas de toda a equipe que, ano após ano, se dedica incansavelmente a oferecer um atendimento de qualidade e acolhedor para a nossa comunidade. Ser indicado tantas vezes nos motiva a continuar trabalhando com ainda mais empenho e paixão”, disse o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero.Neste ano, o prêmio homenageará empresas e personalidades em diversas categorias, como Melhor Empresa em Agronegócio, Franchising, Indústria, Inovação, Práticas Sustentáveis, Serviços, Terceiro Setor e Varejo, além de reconhecer a Personalidade do Ano, Empreendedor(a) Jovem do Ano, Empresário(a) do Ano e a Empresa do Ano.A Santa Casa de Votuporanga se destaca entre as finalistas ao lado de instituições como a Apae Rio Preto e a Nação Valquírias, também de Rio Preto. Os finalistas foram escolhidos por meio de uma votação popular e agora passarão por uma avaliação do Comitê de Gestão do LIDE Noroeste Paulista, etapa que determinará os vencedores a serem revelados durante a cerimônia.