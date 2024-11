Ação de conscientização ganhou as redes sociais da Administração Municipal e também a capa do Diário Oficial do Município

publicado em 26/11/2024

Nova campanha publicitária da Prefeitura de Votuporanga adota um tom mais duro em prol da conscientização contra a Dengue (Foto: Reprodução)

Da redaçãoEm meio aos alertas sobre o risco de uma epidemia ainda mais intensa de dengue em Votuporanga, a Prefeitura, por meio da secretaria municipal da Saúde, apelou para uma campanha “mais dura” de conscientização da população. A peça publicitária, que ganhou as redes sociais da Administração Municipal e a capa do Diário Oficial do Município nos últimos dias, traz as iniciais das 13 vítimas fatais da doença neste ano e a mensagem: ‘não seja responsável pela próxima morte’.A ação, segundo o chefe do setor de comunicação da Prefeitura, Wender Rodrigues, busca despertar a atenção de cada morador de Votuporanga sobre o seu papel na luta contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor do vírus da Dengue, Zika e Chikungunya.“Falar de Dengue, atualmente, tem sido desafiador para nós que trabalhamos com Comunicação, porque as pessoas tendem a não se impactar mais com as informações por acreditar que já sabem tudo sobre as medidas de controle. Por isso, precisamos criar novas estratégias para chamar a atenção da população, pois a doença vem evoluindo nos últimos meses, causando mortes e temos que fazer com que as pessoas entendam o importante papel de cada um no combate da doença", disse Wender.A campanha de conscientização surge no momento em que a Dengue voltou a ser um dos temas de maior preocupação no setor de saúde do município, após a retomada das chuvas acompanhada do calor típico da região, clima propício para a multiplicação das larvas do mosquito da dengue. A morte de uma jovem de 26 anos, sem nenhuma comorbidade, confirmada no início do mês também reforçou o sinal de alerta.A abordagem mais dura contrasta também com um dado alarmante sobre a falta de consciência de boa parte da população: quase 50% dos moradores têm recusado a visita dos agentes de saúde e de vetores em suas casas para a vistoria do imóvel e orientações sobre a eliminação de possíveis criadouros do mosquito.A informação foi divulgada pela chefe da Vigilância Ambiental, Paula Daiane Rosa Binheli de Lima, durante entrevista na. Segundo ela, isso tem dificultado e muito o trabalho de prevenção à doença em Votuporanga.“Sem a colaboração da população o combate à dengue está ficando muito difícil. Hoje temos encontrado muita recusa da visita ambiental e até da pulverização. Então, se eu não consigo nem entrar no imóvel, vai dificultando cada vez mais a ação. Estamos cada vez mais buscando inovações, mas a gente precisa da população. Hoje o agente chega nas casas e a pessoa fala que não vai receber, não deixa nossos profissionais entrarem. A maioria das pessoas diz que no seu quintal está tudo certo e que não precisa da orientação porque já conhece. Tem bairros que a recusa chega a 50%”, disse Paula.Essa situação, segundo ela, pode estar colaborando com o grande número de casos, tendo em vista que, diferente do que muitos pensam, as larvas do mosquito não estão em terrenos baldios ou áreas verdes, mas sim dentro de casa.“Todas as larvas que encontramos na cidade são dentro as casas. Hoje o que está mais nos preocupando são os ralos externos, porque a gente precisa que o morador utilize um produto alternativo (água com sabão em pó, com sal ou até detergente) neles por conta da água que fica parada ali e as pessoas não conseguem ver. Precisamos que a população tenha esse apoio com a gente, pois o imóvel é dela e é uma responsabilidade dela”, concluiu.Enquanto os agentes de saúde encontram resistência para fazer o seu trabalho de controle das larvas, Votuporanga já registra 13 mortes e superou a marca de 11.073 casos de Dengue neste ano. Além disso, há 548 casos da doença em investigação, bem como 16 casos de Chikungunya confirmados e outros cinco em análise.