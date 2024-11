A Prefeitura de Votuporanga convocou os candidatos aprovados nos concursos 01/2024 e 03/2024 para a realização do TAF (Teste de Aptidão Física) e provas práticas

publicado em 13/11/2024

Para realizar TAF candidatos devem apresentar atestado médico; provas serão realizadas em horários diferentes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga convocou os candidatos aprovados nos concursos 01/2024 e 03/2024 para a realização do TAF (Teste de Aptidão Física) e provas práticas. As novas etapas serão realizadas no próximo domingo (17) e no domingo seguinte, dia 2. As convocações com os nomes dos candidatos classificados para esta segunda etapa foram publicadas no Diário Oficial.

O TAF será realizado pelos candidatos aos cargos de Técnico em Educação I (Inspetoria de Alunos) e Técnico em Educação X (Desenvolvimento Infantil II) no Ginásio Mário Covas, localizado na rua Sebastião Lima Braga, nº 3.010 (Pozzobon). Para realizar o teste, os candidatos precisam apresentar atestado médico realizado no máximo 30 dias antes do teste, constando estar apto para a prática de exercícios com esforço físico.

A não apresentação do atestado médico ou apresentação de forma diversa da constante afirmação "com esforço físico", impedirá o candidato de realizar o teste e, consequentemente, será eliminado do concurso.

Já as provas práticas deverão ser realizadas pelos candidatos aos cargos de PEB II (Deficiência Auditiva), PEB II (Deficiência Visual), Profissional da Educação VII (Tradução e Interpretação de Libras), Técnico do Executivo XIV (Tradução e Interpretação de Libras), Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I), Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III).

As provas práticas acontecerão em dois locais diferentes: CEM Professor Faustino Pedroso, situado na rua Vila Rica, 2943 (San Remo), e também no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) que fica na rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz.