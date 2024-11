A equipe votuporanguense conquistou 14 medalhas de ouro

publicado em 25/11/2024

A equipe votuporanguense conquistou 14 medalhas de ouro (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA FAP (Federação Aquática Paulista) realizou de 21 a 23 deste mês a Super Copa São Paulo de Natação, disputada na piscina olímpica do Complexo Esportivo Pedro Dell Antônio, na cidade de Santo André.Consolidando sua posição de destaque na nação paulista, a equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, mantida pela Prefeitura Municipal de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, com o apoio da Avonat/Unifev/Noroaço, conquistou o terceiro lugar no quadro geral de medalhas do evento oficial do calendário da FAP, trazendo para Votuporanga 14 medalhas de ouro, oito de prata e oito de bronze, totalizando 30 podiums.O evento contou com a participação de 47 clubes, reunindo 857 atletas. Os nadadores de Votuporanga que conquista medalhas são: Ana Carolina Vitorio (um bronze), Bianca Mantovani (um bronze), Sara Matta (dois bronzes), Lanna (um ouro e um bronze), Bruno Rocha (dois ouros e uma prata), Guilherme Ferreira (dois ouros e um bronze), Ricardo Barrueco (dois ouros), Vinicius Mariano (um bronze), Kallyson (um ouro e uma prata), Pedro Cardoso (um bronze), Enzo Santos (um ouro e duas pratas), Jorge Vitorio (dois ouros e duas pratas), Kaua Arrotheia (dois ouros e uma prata), Gabriel Mantovani (uma prata), Hugo Mendes (um bronze) e Matheus Santos (dois ouros e uma prata).Votuporanga se destaca como referência estadual da natação, por seu exitoso modelo de gestão na modalidade, pela excelente qualidade da Comissão Técnica, e por se tratar de um projeto que alia o esporte à uma formação para crianças e jovens, que valoriza os bons padrões éticos, morais, educacionais e físicos dos envolvidos.Nesta segunda-feira (25) a equipe da classe Juvenil embarca para Uberlândia, onde, a partir de amanhã, disputa o Campeonato Brasileiro de Natação, com boas perspectivas de obtenção de bons resultados, nas provas que serão disputadas nas piscinas do Praia Clube de Uberlândia.