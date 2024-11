A Conexão Futura foi uma oportunidade para os jovens se aproximarem do ambiente acadêmico e conhecerem as opções de formação superior oferecidas pela Faculdade Futura

publicado em 13/11/2024

A feira de profissões da Faculdade Futura de Votuporanga reuniu jovens da cidade e região no Centro Social (Foto: Futura)

Daniel Marques

A Faculdade Futura de Votuporanga promoveu ontem a “Conexão Futura”, uma feira de profissões realizada em parceria com o Centro Social de Votuporanga. O evento aconteceu das 8h às 10h e das 14h às 16h, na sede do Centro Social, e contou com a presença de jovens e adolescentes atendidos pela entidade, além de estudantes de escolas de Votuporanga, Américo de Campos, Cosmorama, Valentim Gentil, Parisi, entre outras cidades da região.

A Conexão Futura foi estruturada em quatro ilhas temáticas, cada uma representando um dos cursos presenciais oferecidos pela faculdade: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo). Nos espaços dedicados a cada curso, os visitantes puderam assistir a vídeos informativos sobre as áreas de estudo, enquanto professores, coordenadores e alunos estavam à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer mais detalhes sobre a estrutura curricular e a dinâmica dos cursos.

Além de responderem questões sobre as carreiras, os representantes da faculdade orientaram os estudantes sobre mensalidades, processos seletivos e outras informações relevantes para quem deseja ingressar em um curso superior na instituição. Durante o evento, a Faculdade Futura também distribuiu lanches para os participantes e realizou sorteios de brindes.

Leonardo Rodrigo da Silva, de 16 anos, é um dos atendidos pelo Centro Social. O jovem, morador do bairro Patrimônio Velho, parabenizou a iniciativa da Futura: “é uma ação muito importante para nós, jovens, termos informações sobre educação, ensino e as possibilidades de carreiras. Após essa feira, nós vamos sair daqui com um pensamento de que determinado curso pode nos interessar, e ele está dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa cidade, então foi muito bom”.

Ana Paula Longo, acadêmica do curso Gestão de Recursos Humanos da Futura, apresentou aos estudantes um pouco sobre a sua qualificação que ela está prestes a concluir. “A Faculdade Futura está de parabéns em proporcionar um evento deste tamanho, trazendo estudantes da cidade e de outros municípios da nossa região para apresentar seus cursos. Hoje eu posso falar com mais expertise sobre o curso de Recursos Humanos e garanto que a Faculdade Futura proporciona um ótimo aprendizado e nos deixa prontos para o mercado de trabalho”, falou.

Lígia Melo, pedagoga do Centro Social, explicou que a Futura é uma parceira da entidade, então surgiu o diálogo para a realização de uma feira para os atendidos e também para estudantes de uma forma geral. “É importante mostrar para os nossos aprendizes e também para a comunidade que existem muitas oportunidades de ingressar no ensino superior, que ele também é acessível a todos e que a Faculdade Futura promove isso”, destacou.

O professor Tiago Moreno, gestor da Faculdade Futura, ressaltou que a ação foi um importante momento para os estudantes que estão concluindo o ensino médio vislumbrarem alguma profissão. “A nossa feira foi preparada com muito carinho para toda a comunidade com o objetivo de mostrar um pouco da Faculdade Futura, da nossa estrutura, do corpo docente, dos cursos que nós temos para ofertar e, principalmente, as possibilidades de inserção no mercado de trabalho”, contou.