Pai da Harumi, marido da Raphaella e empresário de sucesso, o votuporanguense, diretor da Imobiliária Na House, compartilha suas experiências em várias áreas do mercado, sempre com foco em seguir o caminho do bem.

publicado em 13/11/2024

Daniel da Costa Hara

A trajetória de sucesso de Daniel Hara serve de exemplo para homens que têm vontade de crescer em todas as áreas. O votuporanguense já fez muito nessa vida, sempre priorizando o caminho do bem.

Aos 40 anos, Daniel é um exemplo de dedicação e comprometimento profissional. Casado com Raphaella Hara, que atua ao seu lado na Imobiliária Na House, ele destaca a importância da parceria profissional com sua esposa. “Contar com o apoio e ajuda profissional de minha mulher em meus nossos negócios, é fundamental para meu desempenho como empresário”.

A vida de Daniel é bastante corrida, e segundo nos relatou, o dia precisaria de ter mais de 24h para conseguir realizar tudo o que precisa.”Para crescermos, muitas vezes precisamos dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais cedo. É a vida”. Em uma auto avaliação, ele considera-se um bom pai, e a esposa Raphaella compartilha da mesma opinião do esposo.

O papai Daniel tenta participar ativamente das atividades cotidianas. A presença não se limita apenas ao tempo físico, mas também à qualidade desse tempo. “Ser um pai moderno significa estar realmente envolvido e atento às necessidades e interesses dos filhos, estabelecendo uma relação de confiança e respeito mútuo”, opinou.

Na House: destaque no ramo imobiliário em Votuporanga

Daniel Hara é Diretor proprietário da imobiliária Na House, uma empresa que já gera cerca de 20 empregos e tem planos de dobrar esse número nos próximos 12 meses. A Na House nasceu de uma experiência negativa em outra imobiliária, onde foi tratado com desrespeito e falta de profissionalismo. Determinado a criar uma empresa diferente, ele fundou a Na House, baseada em princípios e valores sólidos. “Faça o que é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado e mesmo que ninguém esteja vendo. Isso significa honra e princípios”, afirma. Com foco em tudo o que envolve o setor imobiliário, a Na House se destaca pela ética e compromisso com seus clientes.

Fundada há um ano e seis meses em Votuporanga, a imobiliária vem se destacando como uma referência essencial no mercado imobiliário da região. Em um curto período, a empresa não apenas conquistou a confiança da comunidade local, mas também redefiniu padrões de qualidade e atendimento no setor.

Desde sua criação, a Na House tem se comprometido a oferecer serviços diferenciados, que vão além da simples intermediação de compra, venda e locação de imóveis. A imobiliária se destaca pelo atendimento personalizado e pela busca constante em entender as necessidades e desejos de cada cliente. “Esse foco no cliente resulta em um serviço mais humano e eficiente, onde cada transação é tratada com a devida atenção e profissionalismo”, garante Daniel.

Um dos grandes trunfos da empresa é sua equipe de profissionais altamente qualificados e dedicados. Com uma abordagem consultiva, os corretores da Na House apresentam opções de imóveis e oferecem orientações valiosas sobre o mercado, condições de financiamento e tendências imobiliárias. “Essa expertise contribui para que os clientes façam escolhas mais informadas e seguras”, analisa o corretor.

A Imobiliária Na House, em apenas um ano e meio de existência, já se firmou como uma peça chave no mercado imobiliário de Votuporanga. Com um atendimento de excelência, uma equipe de especialistas dedicados, o uso de tecnologia de ponta e um forte compromisso com a comunidade, a empresa se posiciona como a escolha ideal para quem busca por serviços no setor imobiliário. Seu crescimento e sucesso são uma prova do impacto positivo que uma empresa comprometida e inovadora pode ter no mercado e na vida das pessoas.

Apaixonado por Votuporanga

Daniel acredita que o município se desenvolve bem ao longo dos anos, porém tem um potencial enorme que poderia ser melhor utilizado, mas ainda enfrenta desafios significativos. “São necessários maiores investimentos em especialização de profissionais e atração de novas e grandes empresas”, observa. Ele destaca a necessidade de consultorias específicas para empresas já estabelecidas e aponta a concentração de empreendimentos nas mãos das mesmas famílias como um entrave para o desenvolvimento. “Os poucos que tentaram entrar já foram embora, e os que permaneceram estão pagando caro na aquisição de áreas, inflacionando os preços de terrenos e imóveis”, aponta.

Daniel Hara: um consultor empresarial de primeira linha

Além de sua atuação como empresário, Daniel Hara é um consultor empresarial, formado em Recursos Humanos e desenvolvimento de equipes, licenciado pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC).

Trabalhar é algo que Daniel começou cedo, desde os 15 anos, quando iniciou em linhas de produção no Japão. Depois, já no Brasil, foi crescendo até se tornar executivo em uma grande empresa nacional do varejo, onde gerenciou mais de 50 lojas e 600 colaboradores. Ele sempre demonstrou uma habilidade notável para liderança e desenvolvimento de equipes. “Minha experiência inclui o desenvolvimento do lucro de gestão, conhecido como Ebtida, nas grandes corporações, o que me permite oferecer uma perspectiva ampla e bem-informada”, explica.

Como consultor, ele ajuda empresas a identificar e resolver problemas, otimizar processos e implementar estratégias eficazes. Seu trabalho envolve análise de dados, avaliação de processos e desenvolvimento de planos de ação, além de oferecer treinamento e suporte contínuo. “Nós focamos nas pessoas, pois são elas quem geram os resultados”, enfatiza.

Aos 40 anos, Daniel é um exemplo de dedicação e amor incondicional à família. Casado com Raphaella Hara, ele destaca a importância de ter tempo de qualidade com sua esposa e sua filha, a pequena Harumi. “Pela manhã, a gente toma café juntos, depois deixamos ela na escola e, na grande maioria das vezes, vamos juntos buscá-la e ficamos juntos, brincando até a hora dela dormir. Fazemos tudo juntos”, relatou.

Esse compromisso familiar reflete-se em sua filosofia de vida: “ensino o que é certo, digno e honesto, orientando sempre seguir pelo caminho do bem. Quando estou com minha filha, faço de tudo para que nosso tempo juntos seja de qualidade, com muitas memórias afetivas e construtivas. Ser um bom pai é entregar ao filho o seu melhor e, acima de tudo, educar e orientar no caminho certo”.

Questionado sobre o que é ser um pai moderno, o empresário entende é um desafio e uma responsabilidade que vai além dos papéis tradicionais atribuídos aos pais no passado. A paternidade moderna envolve um compromisso ativo e emocional com os filhos, uma participação equitativa nas tarefas e um esforço contínuo para equilibrar a vida profissional e familiar. “Hoje, o conceito de paternidade está mais alinhado com a ideia de parceria e presença, tanto física quanto emocional”, acrescentou.

O que é um consultor empresarial?

A profissão de consultor empresarial desempenha um papel crucial no ambiente corporativo contemporâneo, sendo essencial para o crescimento e a sustentabilidade das organizações. O consultor empresarial é um especialista que oferece uma perspectiva externa e imparcial sobre os desafios enfrentados pelas empresas, ajudando-as a identificar problemas, otimizar processos e implementar estratégias eficazes.

Uma das principais contribuições do consultor empresarial é a capacidade de realizar um diagnóstico preciso das operações da empresa. Utilizando ferramentas analíticas e metodologias comprovadas, o consultor identifica áreas problemáticas, ineficiências e oportunidades de melhoria. Com base nesse diagnóstico, ele desenvolve soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas da organização, garantindo que as estratégias implementadas sejam alinhadas com os objetivos de curto e longo prazo.

O que uma empresa ganha ao fazer consultoria com Daniel Hara?

Identificação de problemas: ajudo a identificar problemas que podem não ser visíveis internamente.

Soluções personalizadas: ofereço soluções sob medida para os desafios específicos da empresa.

Otimização de processos: auxilio na melhoria de processos para aumentar a eficiência e reduzir custos.

Estratégias de crescimento: desenvolvimento de estratégias que promovam o crescimento sustentável.

Apoio na implementação: forneço suporte na implementação de novas estratégias e processos.

Treinamento e capacitação: treinamento de equipe para garantir que as mudanças sejam bem compreendidas e aplicadas.