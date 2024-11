Transformando o atendimento prioritário para cadeirantes, idosos e pessoas com necessidades especiais

publicado em 23/11/2024

Confie a pessoa que você ama a quem ama o que faz! Com a Cuidar + Motorista Acompa-nhante, você tem a certeza de que o cuidado e o carinho estão sempre presentes em cada trajeto. Paula Rossini (Foto: Divulgação)

Depoimentos de clientes



(Eduardo Fernandes)

“Nós fizemos o uso dos serviços da Cuidar + por muitas vezes e eu vou resumir em duas palavras: Segurança e amor ao próximo! Nota 10 para os serviços da Paula.”



Audinete Amaro – Mãe da Ângela

“Paula, seu trabalho com carro adaptado é excelente! Amei viajar com você levando minha filha. Não tenho palavras para agradecer você, seu carinho, sua paciência e empatia”.



(Osmarina Deo dos Santos)

“A Paula tem me acompanhado sempre que preciso. É uma pessoa de muita confiança, prestativa e que não tem pressa. O carro que eu uso é muito seguro e prático para mim. A minha família fica mais tranquila e eu também.



(Marco Aurélio Araújo Coelho)

“Eu sou cuidador de idosos e amigo da Paula. Ela transportou o senhor que estava sob meus cuidados a uma reunião familiar. Não conhecia o carro adaptado, mas surpreendeu pela facilidade, conforto e segurança que oferece. Parabéns Paula pela ideia necessária. Só quem usa os serviços sabe o valor que tem”.



Depoimento de Simone, Sandra e José Facchini, esposo e filhas de Maria Facchini de Castro (in memoriam)



Minha mãe sofreu um AVC e, durante o período em que ficou acamada, passamos por um momento extremamente delicado. Foi então que procuramos os serviços da CUIDAR + e, graças a Deus, conhecemos a Paula. Ela entrou em nossas vidas e se tornou um verdadeiro anjo da guarda. Eu, meu pai e minha irmã precisávamos de uma profissional não apenas qualificada, mas também com um veículo adequado para o transporte da minha mãe. A Paula nos surpreendeu com seu profissionalismo, amor, carinho e dedicação. Estava sempre pronta, a qualquer hora, para conduzir minha mãe a hospitais, médicos e exames.

Ela não apenas realizou um trabalho impecável, mas também se tornou uma amiga incrível, tanto para minha mãe quanto para toda a nossa família.

Hoje, temos um imenso amor e carinho por ela. Mesmo após o falecimento de minha mãe, ocorrido em 10 de julho de 2024, um dos últimos desejos dela foi pedir para chamarmos a Paula, pois queria tomar um café com ela.

A Paula não foi apenas uma profissional; ela se tornou parte de nossa família. Não temos palavras suficientes para agradecer o carinho e a atenção com que ela cuidou de minha mãe e de nós, nos momentos mais difíceis. Ela foi, sem dúvida, um anjo da guarda em nossa jornada. Agradecemos de coração por toda a dedicação, paciência e apoio que nos ofereceu.

Em Votuporanga, uma nova opção de transporte está fazendo a diferença na vida de quem precisa de atendimento prioritário. A empresa “Cuidar + Motorista Acompanhante” é pioneira na prestação de serviços de transporte com veículos adaptados, especialmente voltados para cadeirantes, idosos, recém-operados e pessoas com outras necessidades especiais.Pensando nisso, a empreendedora Paula Rossini criou a Cuidar + com serviços de motorista acompanhante.A empresa nasceu em Votuporanga da percepção, carinho, cuidado, respeito e acima de tudo, a necessidade das pessoas. A empresa é pioneira na modalidade de transporte e acompanhamento de pessoas aqui em Votuporanga. Podem se beneficiar do serviço de veículos adaptados, como atendimento especializado especifico, individualizado e necessário para as pessoas idosas, cadeirantes, portadores de deficiências (PCD), gestantes, pessoas com crianças de colo, pessoas obesas e com outras necessidades além de eventos sociais, shows, viagens curtas entre outros serviços”.“Muita dedicação a servir com segurança, confiança, profissionalismo e humanidade na prestação dos serviços. A Cuidar + Motorista Acompanhante trabalha com preços justos e oferece a liberdade de ir e vir, com atendimento individualizado para todas as pessoas que procuram o serviço”.“Todos estão convidados a conhecer a Cuidar + e os serviços que a empresa oferece”, finalizou.Serviço:17 996383838contatopaularossini@gmail.comCuidar + motorista acompanhantemotorista_cuidar_maisVotuporanga- SP