O vereador Professor Djalma (PP) utilizou seu tempo na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga, durante a sessão ordinária de ontem à noite, para pedir que a Prefeitura providencie a dedetização de todo o município

publicado em 05/11/2024

O vereador Professor Djalma pediu para que a Prefeitura dedetize toda a cidade para combater a infestação de pernilongos (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Professor Djalma (PP) utilizou seu tempo na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga, durante a sessão ordinária de ontem à noite, para pedir que a Prefeitura providencie a dedetização de todo o município. A medida, segundo ele, busca combater a infestação de pernilongos.

Segundo o vereador, vários bairros da cidade estão sofrendo com a infestação de pernilongos, e com a temporada de chuva, a proliferação deles aumenta significativamente, podendo assim, contribuir com o início de uma nova epidemia de dengue.

“É uma reclamação recorrente e acho que todos os vereadores estão sendo procurados. Está difícil a situação com pernilongos na cidade, principalmente ali na zona Norte, Colinas, jardim Itália Barcelona, enfim, o pessoal nos procurou e disse que está insuportável ali”, disse o vereador.

Djalma chegou a apresentar, na tribuna, um vídeo onde mostra centenas de mosquitos em uma casa. A principal preocupação é de famílias com recém-nascidos em casa.