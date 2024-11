Carão Pignatari e o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite discutiram a construção da nova sede da PM local

publicado em 07/11/2024

Carão Pignatari e o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite discutiram a construção da nova sede da PM local (Foto: Assessoria)

Da redaçãoO deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) se reuniu nesta semana com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para discutir as emendas do parlamentar à Lei Orçamentária do Estado, com foco em ações para fortalecer a segurança no estado. Dentre as ações discutidas, está a construção de uma nova sede para a 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, em parceria com a Prefeitura.O deputado votuporanguense solicitou ao secretário Derrite os recursos necessários para essa obra, que será realizada em área a ser cedida pela Prefeitura de Votuporanga. O deputado já planeja discutir a parceria com o prefeito Jorge Seba (PSD).Além da obra, o Carlão e Derrite discutiram também sobre a emenda do parlamentar que busca ampliar o alcance do programa Muralha Paulista, integrando mais 80 municípios das regiões de Fernandópolis, Jales, São José do Rio Preto e Votuporanga."A tecnologia tem um papel fundamental na construção de um ambiente mais seguro para as famílias e negócios do interior. Nosso trabalho é garantir que a segurança pública esteja cada vez mais presente e integrada na vida da população", disse o deputado Carlão Pignatari.O programa Muralha Paulista utiliza tecnologia de ponta para monitorar e proteger o interior paulista, com o objetivo de reduzir índices de criminalidade e aumentar a segurança de moradores e comerciantes.