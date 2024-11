A venda dos camarotes foi aberta durante o lançamento do Votu International Rodeo na noite de quarta-feira (30)

publicado em 01/11/2024

Votu International Rodeo será em maio de 2025 (Foto: Divulgação)

Da redaçãoCom as vendas de mais de 90% de todos os camarotes do Votu International Rodeo, os organizadores da festa estudam a possibilidade de aumentar o espaço e consequentemente vender mais camarotes.A venda dos camarotes foi aberta durante o lançamento do Votu International Rodeo na noite de quarta-feira (30). Na ocasião, foram apresentados ao público as opções de camarotes familiares e empresariais, com valores que variam entre R$ 8 mil e R$ 50 mil, com direito a espaço reservado, entrada para boate e, nas cotas mais caras, espaços open bar e open food.Várias pessoas que acompanhavam o lançamento já aproveitaram a oportunidade para garantirem seus camarotes ainda no evento.“Estou aqui para dar uma boa notícia, uma notícia maravilhosa, que nos deixou muito felizes: mais de 90% dos nossos camarotes estão vendidos. Eu gostaria de agradecer a nossa população de Votuporanga, a gente não esperava por isso e estamos muito gratos. Já estamos com arquitetos lá [no Centro de Eventos Hélder Galera] estudando a possibilidade de aumentar para ter mais espaço para podermos vender mais camarotes”, disse Rosana Miranda.Diante do sucesso nas vendas, Rosana anunciou, portanto, a abertura de uma lista de espera para o preenchimento dessas possíveis novas vagas a serem abertas. Os interessados podem entrar em contato com a Cia Tércio Miranda por meio do telefone (17) 99741 – 6233.