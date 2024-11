A presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Natália De Haro, apresentou os detalhes

publicado em 11/11/2024

Natália De Haro, presidente da ACV (Foto: ACV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo fim de ano, as vendas no comércio tendem a aumentar significativamente, impulsionadas pelas festas e datas comemorativas, como o Natal e o Ano Novo. Esse período é marcado por um aumento no consumo, com consumidores em busca de presentes, roupas, alimentos e itens decorativos, fazendo desse um momento estratégico para o setor varejista. Em Votuporanga, é tradição que a Associação Comercial faça ações em busca de alavancar ainda mais as vendas. Nesta segunda-feira (11), durante curso voltado à melhoria do atendimento, oferecido pela ACV em parceria com o Sebrae-SP, a presidente da Associação, Natália De Haro, apresentou as novidades deste ano.“Está se aproximando a temporada de maior movimento no comércio. O Natal é considerada a data mais importante para o setor e os horários estendidos de atendimento são adotados para incentivar as vendas, assim como a campanha de prêmios”, destaca a ACV.A definição sobre o calendário foi discutida em assembleia aberta aos empreendedores. O mês de dezembro contará com os seguintes horários diferenciados: nos sábados de 7, 14 e 21 será das 9h às 18h; nos dias de semana, de 11 a 13 e 16, 20 e 23 será das 9h às 22h; na terça-feira, véspera do Natal será das 9h às 16h; na quinta-feira, dia 26, pós-Natal, será das 13h às 18h; o sábado, dia 28, será das 9h às 13h, e na terça-feira (31), véspera do Ano Novo, das 9h às 16h. No dia 2 de janeiro, o atendimento recomeça às 13h e segue até 18h.Em relação à ação promocional de fim de ano, a tradicional campanha de prêmios da ACV responsável por atrair muitos clientes terá a Faria Veículos como grande patrocinador e promete surpreender o público. Conforme a Associação, os detalhes da super premiação serão apresentados em um café da manhã especial no dia 30 de novembro, na Faria Veículos, às 9h30.