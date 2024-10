Cidade

Votações encerradas: A Cidade conversa com chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga

O chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson Oliveira, conversou com o A Cidade no término da votação

publicado em 06/10/2024

Chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson Oliveira (Foto: A Cidade)



Robson Oliveira, chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, disse em entrevista ao A Cidade que a votação aconteceu com tranquilidade. “Tudo relativamente calmo, realizamos a troca de 3 urnas. Em duas, identificamos problemas técnicos antes mesmo do início das votações, já a terceira precisou ser trocada durante a tarde”.



