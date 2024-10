O recurso, voltado ao custeio, será utilizado para o pagamento dos serviços de UTI Móvel, um serviço essencial para garantir o transporte seguro de pacientes em estado grave

publicado em 08/10/2024

José Fernando Sala e Guilherme Beraramo Gasques, representantes do PT, estiveram na Santa Casa para formalizar o recurso (Foto : Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga, referência em atendimento de média e alta complexidades na região, foi contemplada com uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada pelo deputado estadual Paulo Fiorilo. O recurso, voltado ao custeio, será utilizado para o pagamento dos serviços de UTI Móvel, um serviço essencial para garantir o transporte seguro de pacientes em estado grave, com suporte intensivo durante todo o deslocamento.

A parceria com o deputado Paulo Fiorilo é de extrema importância para a Santa Casa, pois fortalece a capacidade da instituição de continuar oferecendo um atendimento de excelência e salvar vidas. A UTI Móvel é um dos serviços mais críticos para a segurança dos pacientes, assegurando que, mesmo em momentos de transporte, eles recebam cuidados médicos intensivos, o que muitas vezes é determinante para o sucesso do tratamento.

Ontem, José Fernando Sala, coordenador da macrorregião do PT, e Guilherme Beraramo Gasques, presidente do PT de Votuporanga, estiveram na Santa Casa para formalizar a entrega do recurso e reforçar o compromisso do deputado com a saúde pública e o bem-estar da população. Durante a visita, ambos destacaram a relevância do Hospital para a região e a importância de seguir buscando apoio para a manutenção e ampliação dos serviços prestados.