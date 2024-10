Neste domingo (3), os candidatos classificados nos Concursos 2 e 4/2024 da Prefeitura de Votuporanga realizarão o Teste de Aptidão Física (TAF) e as Provas Práticas

publicado em 31/10/2024

Candidatos que farão TAF devem apresentar atestado médico; provas serão realizadas em locais e horários diferentes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Neste domingo (3), os candidatos classificados nos Concursos 2 e 4/2024 da Prefeitura de Votuporanga realizarão o Teste de Aptidão Física (TAF) e as Provas Práticas. As convocações com as relações nominais dos candidatos que seguem para esta segunda etapa dos concursos da Prefeitura foram publicadas em edição extra do Diário Oficial Eletrônico.

O TAF será realizado no Ginásio Mário Covas, localizado na Rua Sebastião Lima Braga, nº 3.010 (Pozzobon) e as provas práticas serão no Almoxarifado Municipal, Praça 31 de março, nº 1390 (Bairro Estação). Os horários das provas são diferentes para cada candidato, portanto, é obrigatório que os interessados consultem o edital de convocação no Diário Oficial e obedeçam ao cronograma estabelecido.

Realizarão o TAF os candidatos aos cargos de Agente Operacional I - Serviços Gerais (feminino e masculino), Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial, Agente Comunitário de Saúde I - Área 3 Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” (Pozzobon), Agente Comunitário de Saúde I - Área 9 - Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros” (Vila América).

As Provas Práticas deverão ser realizadas pelos candidatos aos cargos de Agente Operacional V (Manutenção Hidráulica), Agente Operacional VI (Alvenaria e Construção), Agente Operacional VI (Carpintaria), Agente Operacional VI (Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem), Agente Operacional VII – (Direção Veicular), Agente Operacional VII (Operação de Máquinas Leves), Agente Operacional X (Máquinas Pesadas I), Agente Operacional X (Mecânica), Agente Operacional XI (Máquinas Pesadas II).

Os candidatos deverão comparecer com antecedência de 30 minutos do horário estipulado e portando documento oficial. Aqueles que realizarão o TAF, também deverão apresentar atestado médico realizado no máximo 30 dias antes do teste, constando estar apto para a prática de exercícios com esforço físico. A não apresentação do atestado médico ou apresentação de forma diversa da constante afirmação "com esforço físico", impedirá o candidato de realizar o TAF e, consequentemente, será eliminado do concurso.