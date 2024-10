Natielle Gama, vereadora eleita pelo Podemos para a próxima legislatura, conversou com o A Cidade

publicado em 10/10/2024

Natielle Gama visitou a redação do Jornal A Cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

Seguindo com a apresentação dos novos vereadores eleitos no último dia 6, o A Cidade traz hoje a história de Natielle Gama (Podemos), que em sua primeira disputa eleitoral foi eleita de cara, ao obter 830 votos. Graduada em Letras pela UNESP de São José do Rio Preto e com formação no curso de "Introdução ao Engajamento Familiar na Educação" pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Natielle acredita que seu conhecimento técnico e experiência no setor educacional são pilares que a permitirão contribuir na política local.



Com experiência no setor educacional, Natielle atuou como formadora de professores e conselheira familiar, passando por instituições como SESI-SP e o Ministério Público do Estado de São Paulo. “Meu desejo é contribuir com a próxima geração, com a geração dos meus filhos", afirma.



Natielle se define como mãe, esposa e uma mulher disposta a fazer a diferença na sociedade, especialmente voltando seu olhar para as crianças e a infância. “Acredito que o conhecimento técnico que trago e a experiência com a educação, onde trabalhei no Sesi e na formação de professores, gestores e educadores de todo o estado, então essa experiência, esse contato direto com o professor, juntando essa somatória acredito que eu possa contribuir politicamente”, completou.



Questionada sobre se esperava uma votação tão expressiva, ela disse que tinha uma base de apoio, mas se surpreendeu de forma positiva ao ver os resultados.



“Esperava que tivesse sim uma base de apoio de pessoas que, ao longo dos últimos dez anos, eu atendi na comunidade de forma voluntária, ajudando as famílias na resolução de conflitos e eu sei que havia a gratidão e a consideração dessas pessoas por esse trabalho, mas me surpreendeu realmente a multiplicação disso. As outras pessoas que chegaram junto nesse projeto acredito que muito foi por valorizarem também princípios e valores que desejo levar para as escolas e afetar de uma forma positiva as próximas gerações”, disse.



Já em relação a sua atuação na Câmara, Natielle afirmou que irá honrar a confiança depositada nela e que tem visto que a população de Votuporanga está acompanhando mais de perto a política em busca de representantes que realmente defendam valores e princípios.



“O que me chama a atenção é ver que a população votuporanguense está preocupada com o fortalecimento da família e a restauração dos princípios e valores que estão se perdendo. Eu utilizo o SUS, meu último pré-natal foi feito no Pró-Povo e o parto ocorreu na Santa Casa, meus filhos estão em escolas públicas, ou seja, eu vivo a realidade da maioria das famílias votuporanguenses e a ideia é trazer essa vivência para a Câmara junto com um trabalho pautado na educação e em princípios sólidos”, concluiu.