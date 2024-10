Em conversa com o A Cidade, ele lembrou que não é político e esta foi a primeira vez que se filiou a um partido

publicado em 06/10/2024

Mega votou por volta das 9h20 (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAnimado e com roupas leves o candidato a prefeito de Votuporanga, Dalbert Mega (PRD), que tem como vice o Dr. Antonio Carlos Francisco, votou por volta das 9h20, na escola Anita Lievana de Camargo.Em conversa com a reportagem do jornal, ele lembrou que não é político e esta foi a primeira vez que se filiou a um partido. “Então, é um viés diferente do que temos acompanhado aqui na cidade e agora temos uma expectativa de mudança em todos os sentidos, com uma gestão pública para todos, uma gestão de inclusão, em que os mais pobres tenham todos os direitos”, falou.Mega acredita que sua candidatura é a opção de um nome diferente para o município, “um nome limpo”. “Quero agradecer a todos que participaram dessa campanha, que foi uma campanha limpa em que nos emocionamos em muitos momentos”, disse.