publicado em 16/10/2024

Nesta quinta-feira (17), a Etec (Escola Técnica Estadual) Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, em Votuporanga, promoverá a sua 2ª Feira Gastronômica. O evento acontecerá das 10h às 12h, no Núcleo Urbano da Etec, localizado na rua Ceará, 4.360, no bairro Patrimônio Velho. A entrada é gratuita e aberta ao público.A Feira é uma iniciativa dos alunos do segundo ano do curso de Administração, que têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Durante o evento, serão comercializados diversos produtos, incluindo bebidas geladas, doces artesanais e salgados, todos preparados com muito cuidado. "Sabor e negócios andam juntos", destacam os organizadores. A ação oferece ao público uma experiência agradável, ao mesmo tempo em que os alunos aplicam conceitos de gestão.“A Feira foi uma forma de experienciar na prática como uma empresa realiza a gestão no dia a dia”, afirma Márcia Cavassana, professora e coordenadora do evento, em conversa com o jornal. A atividade proporciona uma vivência real de empreendedorismo para os estudantes, ao simular o ambiente empresarial e suas demandas cotidianas.O evento é uma oportunidade para a comunidade conhecer o trabalho dos alunos e prestigiar a gastronomia local, apoiando o aprendizado dos futuros profissionais da área de administração.