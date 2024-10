A data comemorativa é válida para todos os professores que atuam nas escolas estaduais

publicado em 14/10/2024

Aviso na Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa (SAB) de que não haverá aula (Foto: A Cidade)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta segunda-feira (14), a resolução que oficializa o Dia do Professor deste ano como feriado escolar, dia não letivo nas mais de 5.000 escolas estaduais da rede. A data comemorativa é válida para todos os professores que atuam nas escolas estaduais e as aulas serão retomadas nesta quarta-feira (16). As unidades de ensino permanecerão abertas para atividades administrativas.“O professor é a alma da escola, a referência para alunos e a sociedade. Nossa gestão tem o compromisso de valorizar e reconhecer cada vez mais os docentes do Estado”, diz o secretário da Educação Renato Feder.Todas as escolas estaduais da rede devem cumprir 200 dias letivos. Havendo necessidade, as unidades de ensino devem organizar um calendário de reposição de aulas.