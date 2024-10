Inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura e também pelo aplicativo Conecta Votuporanga a partir desta segunda-feira (21/10) e seguem até o dia 25 de outubro

publicado em 21/10/2024

Em Votuporanga, Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social abre vagas para o Vivaleite (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga comunica que possui vagas abertas para cadastro do Vivaleite. As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura e também pelo aplicativo Conecta Votuporanga a partir desta segunda-feira (21/10) e seguem até o dia 25 de outubro. Interessados podem acessar a página da Secretaria de Assistência Social no www.votuporanga.sp.gov.br ou podem baixar o aplicativo da Prefeitura através do link: https://conectavotuporanga.govdigital.app/downloadO projeto Vivaleite tem como objetivo principal oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo, enriquecido com Ferro e Vitaminas A e D, às crianças de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social.O projeto foi integrado às ações coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, onde permanece até o momento sob a orientação da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN).Os pais ou responsáveis interessados em realizar o cadastro devem se atentar aos critérios do projeto:Ter Cadastro Único e estar atualizado;Tenda mensal de até salário mínimo per capita (sendo prioridade aqueles com até do salário mínimo);Ter criança na família com idade de 6 meses a 5 anos e 11 meses (com prioridade da menor para maior);Um beneficiário por família.Para efetuar a inscrição é necessário informar nome completo, CPF, NIS, endereço, telefone para contato e o nome da criança que atenda os critérios citados acima.Após o término das inscrições, as famílias que possuem perfil para participarem do projeto, serão contatadas para receberem as devidas orientações. Dúvidas podem ser esclarecidas através do número 3426-2600, ramal 215, das 09h às 15h.