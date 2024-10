A escola, sediada na Cidade Universitária, possui vagas para a Educação Infantil, Ensinos Fundamental anos iniciais e finais e Médio

publicado em 21/10/2024

Colégio Unifev está com matrículas abertas para 2025 (Foto: Unifev)

O Colégio Unifev está com matrículas abertas para o ano letivo de 2025 para a Educação Infantil, Ensinos Fundamental anos iniciais e finais e Médio. As inscrições podem ser realizadas na secretaria da Cidade Universitária da Unifev até o final de janeiro, ou enquanto houver disponibilidade de vagas.Reconhecida como uma das escolas mais completas da região, o Colégio Unifev oferece aos seus alunos toda a infraestrutura de um câmpus universitário. Os estudantes têm acesso a entradas exclusivas, espaços de convivência, cantina própria, além de laboratórios específicos, como o de microscopia e salas de informática. O Complexo Poliesportivo, que inclui piscinas e quadras, como a de beach tennis, também faz parte do ambiente acadêmico, proporcionando uma formação integral, que vai além da sala de aula.Segundo a diretora, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, o Colégio tem passado por constantes melhorias e investimentos. "Nos últimos anos, expandimos nossa infraestrutura e recentemente ampliamos nossas estratégias de segurança. Hoje, os alunos contam com entradas e saídas monitoradas por reconhecimento facial, uma tecnologia que traz mais tranquilidade para as famílias e reforça nosso compromisso com a segurança das crianças", afirmou.Outro destaque é o material didático do Sistema Objetivo, adotado desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, que se diferencia pela inovação pedagógica. “Contamos com equipamentos e metodologias modernas, que fazem do Colégio Unifev uma referência na região. Além disso, nosso corpo docente é altamente qualificado, composto por especialistas, mestres e doutores, que têm um papel essencial no desenvolvimento de cada aluno”, completou a diretora.Para conhecer a infraestrutura do Colégio Unifev é possível agendar uma visita pelo telefone (17) 3405-9972 e WhatsApp (17) 3405-9990.Informações sobre matrículas, descontos e condições de pagamento também podem ser obtidas pelo mesmo número.Integrado à Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, o Colégio Unifev oferece uma educação de excelência desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Desde 1976, a escola é focada na formação acadêmica e no desenvolvimento integral dos alunos, em um ambiente que une infraestrutura moderna e corpo docente altamente qualificado.