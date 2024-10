Posse da nova diretoria foi realizada na noite desta terça-feira em uma cerimônia festiva no salão do Sindicato Rural de Votuporanga

publicado em 16/10/2024

Celso Penha e os novos diretores da Fundação Educacional tomaram posse terça-feira (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) realizou na noite de terça-feira (15) a cerimônia solene de posse de seu novo diretor-presidente Celso Penha Vasconcelos, e de toda a nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores, da instituição, que é mantenedora da Unifev e do Colégio Unifev. A transição de posse foi feita pelo ex-presidente Douglas José Gianoti, que foi homenageado na cerimônia por seus serviços prestados à Fundação.Esta é a segunda vez que Celso Penha assume o comando de uma das mais importantes instituições de Votuporanga. Ele administrou a FEV de 2019 a 2021 e o grande trabalho que desenvolveu neste período o gabaritou agora para um novo mandato.A cerimônia foi acompanhada por membros da sociedade votuporanguense e autoridades municipais, como o prefeito Jorge Seba (PSD), o presidente da Câmara Daniel David (MDB), e a promotora de Justiça e Curadora de Fundações Drª. Ana Lúcia de Biazzi Pereira Ferreira da Silva.Em seu discurso de posse, Celso Penha destacou o trabalho das gestões anteriores que transformaram a Fundação em uma referência regional de ensino e reafirmou seu compromisso de trabalhar incansavelmente para garantir que ela continue crescendo e cumprindo seu papel social e educacional.“Vamos trabalhar em conjunto com os poderes constituídos para que a Unifev e o Colégio Unifev melhorem ainda mais as respectivas qualidades de ensino. Nada é tão bom que não possa ser melhorado”, disse o novo diretor-presidente.