publicado em 06/10/2024

O incêndio de um carro foi registrado na manhã deste domingo (Foto: A Cidade)

O incêndio de um carro foi registrado na manhã deste domingo (6), por volta das 11h35, na avenida João Gonçalves Leite, a popular Avenida do Assary, em frente à Escola Estadual Sebastião Almeida de Oliveira (SAO), em Votuporanga.Bárbara Ferreira foi votar na unidade de ensino. Ela entrou na escola e após algum tempo, começou a ver a fumaça, momento em que várias pessoas começaram a sair para ver o que estava acontecendo. A eleitora saiu e viu seu Fiat Uno Vivace pegando fogo.O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas, mas o veículo, aparentemente, sofreu perda total. Familiares e amigos foram até Bárbara prestar apoio e já estão se mobilizando para arrecadar recursos para minimizar os impactos desse prejuízo. As pessoas interessadas em colaborar podem ajudar no PIX (celular) (17) 99202 – 2493, que é também o telefone de contato de Bárbara.