Carlim Despachante será novidade na Câmara de 2025, apesar de já ter participado desta legislatura como suplente

publicado em 10/10/2024

Da redaçãoOutra novidade na Câmara Municipal de Votuporanga para 2025 é Carlim Despachante (Republicanos). Ele chegou a participar da atual legislatura, como suplente, mas agora voltará à Casa de Leis com mandato próprio e a moral elevada por uma expressiva votação nas urnas: 983 votos, 347 a mais do que sua primeira eleição, em 2020, quando conquistou 636 eleitores.Carlim assumiu uma cadeira na Câmara, em 2021, após o titular da vaga, Emerson Pereira, se licenciar para assumir a Secretaria de Direitos Humanos. Em abril deste ano, porém, ele deixou o legislativo após Emerson deixar a Pasta para disputar o pleito eleitoral.Agora, porém, Carlim retorna à Casa de Leis como vereador eleito e, aliá, como o oitavo mais votado. Em entrevista ao A Cidade, ele afirma que o aumento em sua votação mostra que ele desempenhou um bom papel no período em que ocupou uma cadeira na Câmara.“Esse é o resultado de um trabalho que deu certo. Esse aumento na votação acredito que mostra que eu fiz um bom trabalho e que a população ficou satisfeita comigo na Câmara. É o resultado de um trabalho que tem sido feito com muita honestidade, com muito carinho e seriedade”, destacou.O vereador eleito afirmou ainda que a população pode esperar dele uma vontade imensa de trabalhar e a mesma postura que adotou os últimos anos. “Quero retribuir à população toda a confiança que depositaram em mim. Espero que Deus me dê muita sabedoria e energia para que eu possa corresponder a toda essa energia”, completou.