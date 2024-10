O candidato conversou com a reportagem do jornal A Cidade e demonstrou confiança

publicado em 06/10/2024

Jorge Seba votou na escola Manoel Lobo (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAo lado da primeira-dama Rose Seba, o prefeito Jorge Seba (PSD), candidato à reeleição para o cargo de chefe do Poder Executivo de Votuporanga, votou por volta das 10h na Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo. Quem também estava com ele é o candidato a vice-prefeito Torrinha.Em conversa com a reportagem do jornal, Seba contou que está muito confiante. “Esperamos que o resultado das urnas possa refletir, não só os trabalhos realizados nos quatro anos, mas também o que se espera da gente”, falou. Ele disse que, se reeleito, espera melhorar todos os índices de desenvolvimento da cidade.Seba destacou que Votuporanga é uma cidade democrática e um exemplo foi a campanha deste ano, que, segundo ele, ocorreu de forma muito natural. “Foi tranquila, com os embates naturais de ideias, o que deve ocorrer. A nossa campanha foi apoiada em ideias e colocadas para toda a população, e é assim que tem que acontecer”, disse.