publicado em 06/10/2024

Bruno Arena vota no colégio Unifev (Foto: A Cidade)

Acompanhado de sua esposa, o candidato a prefeito de Votuporanga, Bruno Arena (PT), que tem Fefeu como vice na chapa, votou por volta das 9h no Campus Centro da Unifev. Sorridente, ele cumprimentou as pessoas que estavam no local e após a votação, conversou com a reportagem do jornal"Fomos os primeiros a lançar a pré-campanha, em setembro do ano passado, e trabalhamos bastante nessa etapa. Já na campanha, eu inclusive parabenizei os outros candidatos, porque foi muito limpa e cada uma teve a oportunidade de apresentar seu projeto para a cidade. O nosso plano de governo foi uma aula de políticas públicas e conseguimos apresentar muito bem", comentou.Perguntado sobre as expectativas, Bruno disse que espera "uma grande vitória política". "Já a vitória eleitoral depende da contagem dos votos". Sobre o restante do dia, ele afirmou que seguirá trabalhando, fiscalizando os pontos de votação e atento em tudo o que está acontecendo. "E depois das 5 horas estaremos aguardando o resultado", finalizou.