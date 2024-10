Estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e Pedagogia tiveram uma “aula bem diferente” na FE24

publicado em 19/10/2024

Alunos da Faculdade Futura participam e aprendem na Feira do Empreendedor do Sebrae-SP (Foto: Futura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni faz de tudo para que seus acadêmicos estejam nos grandes eventos nas mais diversas áreas, e não seria diferente na Feira do Empreendedor do Sebrae-SP, realizada de 11 a 14, no São Paulo Expo, na capital paulista.Estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e Pedagogia tiveram uma “aula bem diferente” na FE24. Os alunos da Futura estão habituados com a rotina acadêmica de vivenciar na prática toda teoria que aprendem em sala de aula, e desta vez a caravana com acadêmicos e professores rodou 600 km para participar deste grandioso evento.A professora Suellen Danubia organizou a visita técnica à Feira, ação realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados, com 28 atrações distribuídas em seis eixos temáticos e mais de mil espaços de exposição. O feedback da experiência foi extremamente positivo. “Foi muito bom, com enriquecimento do processo ensino/aprendizagem, a vivência de novas experiências e conhecimentos, além do networking com pessoas de diversas cidades e estados brasileiros”, analisou Suellen.A participação da Faculdade Futura na Feira do Empreendedor do Sebrae-SP mostra mais uma vez o comprometimento da instituição de ensino com o aprendizado de seus alunos.