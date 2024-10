Voto como Exercício de Cidadania: José Carlos Catroque, um exemplo de perseverança

publicado em 06/10/2024

José Carlos Catroque, um respeitável cidadão de 71 anos, enfrenta desafios diários devido a uma deficiência física em uma das pernas. No entanto, isso não o impede de exercer um dos direitos mais importantes de qualquer cidadão: o direito de votar. Em um gesto que reafirma sua determinação e compromisso com a democracia, ele se dirigiu às urnas, mesmo não sendo mais obrigado a fazê-lo."Por que mesmo não sendo mais obrigado a votar, o senhor fez questão de vir votar?", pergunta a reportagem. A resposta de José Carlos é simples, mas poderosa: "A gente não quer saber de ficar em casa e se envolver na votação para saber quem vai governar por nós." Para ele, o ato de votar não é apenas um direito, mas uma responsabilidade cívica. "É um orgulho para mim poder participar e exercer meu direito de votar. Voto todos os anos, nunca parei de votar. Quero me envolver na escolha da cidade de Votuporanga, porque quando não escolhemos, outra pessoa escolhe por nós."O depoimento de José Carlos revela uma visão clara e incisiva sobre a importância do voto na vida democrática. Ele não vê a sua deficiência como uma barreira, mas como um desafio a ser superado. A presença dele nas urnas é um exemplo inspirador de como a cidadania deve ser exercida ativamente, independentemente das circunstâncias pessoais.Marli, sua esposa, observa com orgulho a dedicação do marido. "José Carlos é um excelente cidadão", afirma, revelando não apenas o amor e a admiração que sente por ele, mas também a inspiração que sua atitude traz para a comunidade.Este ato de cidadania de José Carlos Catroque vai além do simples ato de votar; ele simboliza a luta por inclusão, a importância de se fazer ouvir e a necessidade de participar ativamente da vida política e social. Ao escolher se envolver, ele não apenas assegura sua voz nas decisões que afetam sua vida e sua cidade, mas também inspira outros a seguir seu exemplo.O relato de José Carlos é um chamado à ação, um lembrete de que cada voto conta e que a participação ativa na democracia é essencial para moldar o futuro de qualquer comunidade. Que sua determinação sirva de inspiração para todos nós, para que possamos sempre exercer nosso direito de cidadania com orgulho e responsabilidade.