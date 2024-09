Venha fazer parte dessa nova fase! Estamos aqui para transformar sua visão em realidade

publicado em 21/09/2024

Venha fazer parte dessa nova fase! Estamos aqui para transformar sua visão em realidade (Foto: Divulgação)

No último dia 19, a tarde foi marcada por um momento especial para Luciano Faquini e Kelly Cristina Dias, que celebraram a inauguração do novo escritório de Certificação Digital "Visão Certificado Digital e Assessoria". Com uma sólida experiência de 15 anos em assessoria contábil, Kelly, com o apoio e incentivo de seu esposo Luciano, fundou a Urutau Assessoria Contábil, e após dois anos de atividades, os sócios decidiram expandir seus trabalhos para completar os serviços oferecidos aos Clientes.Kelly destaca a importância da Certificação Digital. "É um serviço essencial para todo cliente que é pessoa jurídica e pessoa física que buscam segurança no mundo digital. Além disso, a partir de dezembro deste ano, uma nova lei do governo exigirá que todos os produtores rurais emitam suas notas fiscais eletronicamente, sendo necessário que possuam a Certificação Digital”, explicou. Com isso, o escritório se posiciona como um recurso valioso para empresas que buscam estar em conformidade com as novas exigências legais.O escritório "Visão Certificado Digital e Assessoria" está preparado para atender empresas e pessoas físicas que necessitam de serviços de abertura de empresa e certificação digital. Luciano e Kelly convidam todos a conhecer o novo espaço e a aproveitar a expertise de sua equipe, comprometida em oferecer soluções ágeis e eficientes.Venha fazer parte dessa nova fase! Estamos aqui para transformar sua visão em realidade.