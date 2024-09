Reparo está sendo feito no piso através da colocação de pedras do tipo Petit Pave

publicado em 10/09/2024

Reparo está sendo feito no piso através da colocação de pedras do tipo Petit Pave (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Serviços Urbanos de Votuporanga iniciou, na semana passada, reparos nos pisos de praças através da colocação de pedras do tipo Petit Pave, conhecida como "Mosaico Português". Desde o início deste ano, a Secretaria já trabalhava no planejamento para execução deste serviço, sendo que a conclusão do processo licitatório ocorreu em agosto.

O trabalho, que inicialmente está sendo realizado na Praça São Bento, também abrangerá praças de outras localidades como da Igreja Matriz, Santa Luzia, entre outras. Ao todo, serão utilizados 4 mil metros quadrados de serviços de mão de obra para manutenção de assentamento do piso.