A capacitação para os profissionais acontecerá no dia 26 de setembro, a partir das 19h, de forma on-line

publicado em 25/09/2024

Sebrae-SP realiza curso gratuito para tirar empreendedores da informalidade em Votuporanga e região (Foto: Sebrae-SP)

O Escritório Regional do Sebrae-SP, em Votuporanga, está com inscrições para um curso totalmente gratuito que irá capacitar empreendedores para que eles saiam da informalidade. A oportunidade acontecerá de forma on-line no dia 26 de setembro, a partir das 19h, e certificará os participantes.O curso "Comece a planejar a formalização do seu negócio" leva o empreendedor rumo ao seu negócio formalizado com confiança. Nesta capacitação, ele irá desvendar os riscos da informalidade e explorar as vantagens de se tornar um negócio um negócio formal.Também será discutido os tipos de empresas e o participante conseguirá compreender os diferentes portes, incluindo MEI, ME e EPP, com isso ele saberá a melhor forma de se formalizar de acordo com suas necessidades e como a empresa se enquadra.O passo a passo para a formalização no curso, inclui verificações essenciais e registros nos órgãos competentes, conforme explica o gerente regional do Sebrae-SP, em Votuporanga, Marcos José Amâncio.“É o Sebrae-SP auxiliando de perto o empreendedor em todas as etapas do seu negócio, desde a criação da ideia, formalização e manutenção. Com esse curso, ele sairá preparado para o sucesso legal do seu empreendimento e finalmente poderá transformar seus sonhos em realidade com a formalização”, disse o gerente regional Marcos José Amâncio.O curso tem um total de 2h e promete destrinchar a Legislação Aplicada aos Pequenos Negócios para os participantes.Oficina “Comece a planejar a formalização do seu negócio”Datas: 26 de setembroHorário: A partir das 19hInscrições: https://agenda.sebraesp.com.br/votuporanga/evento/4461/turma/32284055