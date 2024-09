Material foi apreendido pela Polícia Militar Ambiental e encaminhado para o município, que repassou ao Recanto Tia Marlene

publicado em 14/09/2024

Material foi apreendido pela Polícia Militar Ambiental e encaminhado para o município, que repassou ao Recanto Tia Marlene (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, repassou pouco mais de 9 mil metros cúbicos de madeira para o Recanto Tia Marlene. O material foi apreendido pela Polícia Militar Ambiental, e após decisão do juiz de direito, Dr. José Manuel Ferreira Filho, da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Tribunal de Justiça, com ciência do Ministério Público, foi encaminhado para o município.A entrega foi realizada em dois locais, um no 5º Distrito e outro na região Norte, e contou com a presença de representantes da Polícia Ambiental e da entidade. Segundo informações da Polícia Ambiental, embora a madeira tenha sido fruto de apreensão, não é de origem de desmatamento.A presidente do Recanto Tia Marlene, Maria de Lourdes Moraes, a Malu, disse que usará o material para que o público assistido possa confeccionar peças artesanais que serão comercializadas com renda revertida para a entidade, além de ser utilizado também em melhorias para a instituição.