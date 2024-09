A entidade presta assistência aos idosos desamparados em Votuporanga desde de 1958, quando foi inaugurada

publicado em 14/09/2024

Galoro Delavale e Valdemar Delavale; veículo é avaliado em R$ 46 mil (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redaçãoCom Missa em Ação de Graças, marcada para este domingo, (15), às 9h30, na Capela do Asilo São Vicente de Paulo, a família do saudoso professor Valdemar Delavale cumpre o desejo do patriarca, deixado em testamento, e vai fazer a doação daquele que foi o seu carro de uso pessoal para ajudar nas obras de caridade daquela entidade assistencial.Vitorino José Arado, presidente do Asilo São Vicente, ao tomar conhecimento do gesto solidário do saudoso professor Delavale, manifestou-se, honrado e agradecido. O Asilo assiste hoje 45 internos, sendo 30 homens e 15 mulheres. A entidade presta assistência aos idosos desamparados em Votuporanga desde de 1958, quando foi inaugurada. A generosidade das pessoas é uma das fontes de renda para a manutenção do Asilo.O carro doado pelo saudoso professor Delavale é um Renault Sandeiro Stepway 2016, com avaliação de mercado em torno de R$ 46.000,00. O destino a ser dado ao veículo é de livre critério da diretoria da entidade, portanto poderá ser vendido ou permanecer de uso para o serviço do Asilo.Nascido em Santa Adélia-SP, em 12 de setembro, filho de Luiz Delavale e Amélia Toschi Delavale, Valdemar mudou-se ainda criança, com a família, para Votuporanga, onde conheceu Nilce Galoro Delavale, com quem se casou em 14 de julho de 1966, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida nessa cidade.Trabalhou no serviço de alto-falante municipal (aos 16 anos), posteriormente trabalhou no serviço de alto-falante na Rodoviária de Votuporanga, depois se tornou radialista e atuou na Rádio Piratininga e posteriormente na Rádio Clube, antes de se dedicar à educação e deixar um grande legado nessa área, onde atuou como professor em escolas estaduais de Votuporanga e região (Parisi, Álvares Florence e Américo de Campos), sendo um dos primeiros docentes das disciplinas "Francês" e "Estudo do Latim" na região.Posteriormente se tornou Diretor de Escola e depois Supervisor de Ensino. Também foi Professor da Facle (hoje Unifev), junto ao curso de Pedagogia.Muito inteligente, comunicativo e bastante carismático, Seu Valdemar viveu 58 anos de feliz e abençoada união conjugal com a também Professora Nilce, em que constituíram uma família formada pelos filhos Valdemar (Júnior), Fernando e Roulien. O casal faleceu no ano de 2024, em um espaço de quatro meses entre ambos.De corações generosos e sempre pensando em ajudar ao próximo, deixaram um desejo em vida que está sendo realizado pelos filhos nesse momento, que se trata da doação do veículo de uso pessoal (Sandero Stepway 2016) ao Asilo São Vicente de Paulo.Nascida em Floreal-SP, em 10 de janeiro de 1946, filha de Vicente Galoro e Maria Nuci Galoro, Nilce mudou-se jovem, com família, para a Vila Marin, em Votuporanga, onde conheceu Valdemar Delavale (radialista, à época), com quem se casou em 14 de julho de 1966 na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida nessa cidade.Trabalhou como vendedora no comércio local, antes de se tornar Professora, com destaque à antiga "Alvorada Tecidos". Se formou em Monte Aprazível em Estudos Sociais/História, dedicando-se posteriormente ao Magistério e vindo a lecionar nas seguintes escolas de Votuporanga: "Clary Brandão Bertoncini"; "Esmeralda Sanches da Rocha"; "Uzenir Coelho Zeitune"; além da escola "Cecília Meireles", em Parisi-SP.Bastante comunicativa e carismática, Dona Nilce se destacou por sua grande generosidade e por ser àquela Professora "Mãezona" que contribuiu bastante para a formação educacional e social de muitas crianças, jovens e adultos.