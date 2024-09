Até o momento, conforme a prestação parcial das contas de campanha apresentada por eles na última sexta-feira (13) à Justiça Eleitoral, a soma dos valores investido por eles passa dos R$ 240 mil

publicado em 17/09/2024

Ao todo, Dalbert Mega, Dr Hery e Jorge Seba declararam despesas de R$ 249 mil; Bruno Arena não declarou gastos de campanha (Foto: Redes sociais)

Da redaçãoCom ou sem “Fundão Eleitoral”, os quatro candidatos a prefeito de Votuporanga, Bruno Arena (PT), Dalbert Mega (PRD), Dr. Hery (Avante) e Jorge Seba (PSD), podem gastar, legalmente, no máximo R$ 584,8 mil durante o pleito. Até o momento, conforme a prestação parcial das contas de campanha apresentada por eles na última sexta-feira (13) à Justiça Eleitoral, a soma dos valores investido por eles passa dos R$ 240 mil.Os dados também fazem parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O mais “gastão”, até agora, foi Jorge Seba, que declarou ter empenhado pouco mais de R$ 206 mil em sua campanha eleitoral.As maiores despesas, conforme os registros, foram com serviços contábeis, que consumiram R$ 50 mil, locação do comitê eleitoral, que custou R$ 20 mil e locação de som e iluminação, onde foram aportados, até o momento, R$ 20 mil. Também foram registradas despesas com locação de veículos (R$ 15 mil), impulsionamento de conteúdos na internet (R$ 10 mil), e materiais impressos (R$ 10 mil), dentre outras despesas.O segundo mais “gastão” foi Dalbert Mega, que declarou ter investido R$ 43 mil em sua campanha até o momento. A maior despesa lançada foi com a contratação de seu coordenador de campanha (João Garcia), que lhe custou R$ 20 mil. Logo depois aparecem gastos com materiais impressos, que somam R$ 13 mil, e impulsionamento de conteúdos nas redes sociais, onde foram gastos R$ 7 mil.Dr. Hery, por sua vez, apresentou gastos de uma candidatura “modesta”, até o momento. A prestação de contas traz apenas R$ 13,2 mil em despesas, sendo que a maior delas é com a locação de seu comitê, que lhe custou R$ 5 mil. Já com o impultionamento de conteúdos nas redes sociais o candidato declarou gastos da ordem de R$ 3 mil, enquanto que com materiais impressos foram investidos R$ 3,5 mil.Como Dr. Hery ainda não recebeu recursos do “Fundão Eleitoral”, para custear suas despesas ele fez uma doação de seu próprio bolso de R$ 10 mil.Já Bruno Arena declarou não ter investido nenhum real em sua campanha até o momento. Os impasses jurídicos, com a impugnação e depois o indeferimento de sua candidatura, podem ter levado o candidato a conter as despesas.